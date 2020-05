Milan: assalto a Boga, il Sassuolo chiede 20 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Dopo i primi ammiccamenti a dicembre, il Milan ha deciso di rompere gli indugi e di dare l'assalto a Jeremie Boga. La richiesta del Sassuolo è sui 20 milioni di euro, anche se l’ultima parola spetta al Chelsea che ha un diritto di riacquisto del giocatore per 16 milioni che pare però non voler far valere. Per il 23enne attaccante esterno c'è da battere la concorrenza del Napoli, alla ricerca di un sostituto di Callejon.

Il 23enne attaccante ivoriano è esploso definitivamente in questa stagione: prima dello stop per l'emergenza coronavirus ha collezionato 24 partite in campionato, con otto gol e quattro assist. Prestazioni che hanno drizzato le antenne dei rossoneri e dei partenopei, ma anche di diversi club in Germania e Inghilterra. Chi non pare interessato è il Chelsea che lo ha scoperto e che ha un diritto di recompra, ma sugli esterni offensivi è ben coperto con i vari Mount, Hudson-Odoi, Pulisic e il colpo di gennaio (per l'estate) Ziyech.

Boga vorrebbe dare priorità all’Italia e ha già confidato il suo gradimento per un possibile passaggio al Milan. Non resta che trovare l'intesa con il Sassuolo, club che valorizza e vende al meglio le giovani promesse.