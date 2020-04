Kumbulla e i suoi... fratelli: i giovani talenti delle ‘medio-piccole’ infiammano il mercato

OBIETTIVI CALDI

L’unica vera certezza della prossima sessione di calciomercato è che anche le squadre più quotate della Serie A dovranno fare i conti con un periodo che si annuncia molto complesso, viste le conseguenze che l’emergenza coronavirus avrà sull’economia. I grandi colpi potrebbero essere isolati, sia in entrata (il maggior indiziato è Federico Chiesa, conteso da Inter e Juventus), sia in uscita (il Barcellona su Lautaro Martinez e il Chelsea su Gigio Donnarumma sono, al momento, le trattative più significative che coinvolgono club di un certo peso). Per questo motivo gli under 23 dei club ‘medio-piccoli’ della A, giovani rivelazioni della stagione, sono i nuovi obiettivi delle società con maggiori possibilità economiche, alla ricerca di talenti pronti al salto di qualità.

Il nome più gettonato negli ultimi giorni è quello di Marash Kumbulla, difensore centrale dell’Hellas Verona e della nazionale albanese. Dopo essersi rivelato uno degli uomini chiave dei gialloblù grazie a una presenza fisica importante e ottime capacità in marcatura, Kumbulla è diventato oggetto del desiderio dell’Inter, che vuole rinforzare e allo stesso tempo ringiovanire il proprio reparto difensivo. A provare a mettere i bastoni tra le ruote, però, c'è il Napoli, che aveva già tentato l’affondo, senza successo, a gennaio. Un altro giocatore ormai da mesi sul taccuino delle grandi è Sandro Tonali: nonostante la stagione deludente del Brescia, il centrocampista considerato erede naturale di Andrea Pirlo ha dimostrato un ottimo adattamento alla Serie A e, come il già citato Chiesa, è obiettivo sia dell’Inter sia della Juventus.

È possibile, quindi, che in estate si scateni una vera e propria asta ma, vista la necessità di contenere i costi, potrebbero diventare decisive le contropartite tecniche o anche più semplicemente la formula del trasferimento. Un club che dovrà resistere a numerose sirene di mercato, poi, è sicuramente la Fiorentina, società con ambizioni da grande ma costretto per varie ragioni alla parte meno nobile della classifica. Detto di Chiesa, i viola tremano anche per l’interesse mostrato dalle big per Gaetano Castrovilli, Bartlomiej Dragowski e Nikola Milenkovic, colonne della squadra allenata da Beppe Iachini nonostante la giovane età. Sul centrocampista pugliese, tra i più efficaci in questa stagione, ci sono le solite Inter e Juve, per l’affidabile portiere polacco è il Milan ad aver sondato il terreno nel timore di perdere Donnarumma, mentre sul difensore serbo, diventato nel tempo insostituibile nel reparto arretrato dei viola, è forte l’interessamento del Napoli, alla ricerca dell'erede di Koulibaly (ma nelle scorse settimane si è mossa anche la Roma). Proprio Napoli e Roma potrebbero contendersi, nei prossimi mesi, un’altra rivelazione della Serie A, Jeremie Boga del Sassuolo. L’attuale valore di mercato, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, lo rende decisamente appetibile per due club che vogliono fare il salto di qualità con un’ala sinistra che in Serie A ha pochi concorrenti.

In attesa di capire se e come riprenderà il campionato e soprattutto con quali regole e in quali date si svolgerà la prossima sessione di calciomercato, la tendenza dei club di alta classifica sembra essere quindi delineata: l’obiettivo è quello di rinforzarsi in vista degli impegni futuri, ma solo trovando il giusto compromesso tra qualità e prezzo.