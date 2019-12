Milan, appuntamento a Natale per Ibrahimovic

L'ATTESA

Più passa il tempo e più diventa complicato. Paolo Maldini è stato chiaro parlando della trattativa per riportare Zlatan Ibrahimovic al Milan durante la sessione invernale del mercato. Lo svedese sta prendendo tempo e la fumata, di qualsiasi colore possa essere, si farà attendere ancora un po'. Ibra è combattuto sul reale contributo che porterebbe alla causa rossonera, ma in casa rossonera resta un cauto ottimismo. Il Natale porterà consiglio.

Prima Maldini, poi Zvonimir Boban hanno parlato apertamente della trattativa e del giocatore. Un segnale importante che qualcosa di concreto è stato proposto all'attaccante svedese dopo settimane di ipotesi. Ibrahimovic ha un contratto fino al 31 dicembre con i LA Galaxy, squadra di MLS, ma da gennaio è svincolato e può accasarsi dove vuole. Il dubbio dello stesso svedese, strano a dirsi per uno come lui e viste le sue parole, è sul reale contributo da poter dare alla causa milanista. Però non è arrivato un "no" all'idea di tornare in rossonero e il periodo di tempo preso per decidere, a prescindere da Raiola, serve per fare diverse riflessioni tecniche ancora prima che economiche.

Stando alle sensazioni che circolano tra gli spifferi delle stanze dei comandi a Casa Milan è che il dubbio di Ibrahimovic sia tra l'accettare la proposta del Milan e il ritiro, una possibilità difficile da immaginare ma che col passare del tempo, e il diminuire delle pretendenti, sta crescendo di importanza. Il Natale in famiglia porterà consiglio su tutta la linea, anche se il Milan non può aspettare oltre per non farsi trovare impreparato nel caso di una risposta negativa.