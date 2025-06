Milan, Allegri vuole Kean per l'attacco: primi sondaggi con la Fiorentina

Continua, dunque, il cast rossonero per l'attacco. Negli ultimi giorni, infatti, si era parlato di un possibile interesse per Dusan Vlahovic, che sembra in uscita dalla Juventus ma ha un ingaggio estremamente alto. Attenzione, però, a un possibile scambio con Theo Hernandez. Nonostante la presenza di Gimenez, che non gode della massima fiducia di Allegri, la società vuole regalare al nuovo allenatore un 9 vero, come da lui richiesto. Ecco perché nelle prossime ore potrebbero arrivare altri contatti tra le parti, con Kean che non ha ancora del tutto sciolto il nodo legato al proprio futuro. Futuro che potrebbe essere a tinte rossonere e ancora al fianco di Max Allegri, allenatore che l'ha lanciato in Serie A e sotto la guida del quale ha segnato 22 gol.