Milan, dalla Spagna: accordo totale Barcellona-Kessie

IN SPAGNA

Secondo Sport l'affare sarebbe chiuso, l'ivoriano sarà un giocatore blaugrana a partire dal prossimo 1 luglio

Franck Kessie a fine stagione dirà addio al Milan (a parametro zero) e secondo quanto scrivono in Spagna a partire dal 1 luglio sarà un giocatore del Barcellona. Stando a quanto riporta Sport.es, nella giornata di lunedì il club catalano e l'entourage del centrocampista ivoriano avrebbero chiuso l'accordo, raggiungendo l'ok definitivo. Mancherebbero soltanto le firme per rendere tutto ufficiale, ma l'affare sarebbe ormai chiuso e Kessie sarebbe il secondo acquisto a zero della squadra di Xavi dopo Andreas Christensen. Getty Images

Il centrocampista ivoriano classe 1996, che in questi mesi ha sempre rifiutato tutte le offerte del Milan per il rinnovo, avrebbe dunque deciso di andare a giocare alla corte di Xavi, con cui avrebbe anche già parlato al telefono, e avrebbe già dato l’ok alla proposta del club spagnolo.

Una proposta di cui ancora non si conoscono i dettagli, ma da quanto filtra dalla Spagna l'accordo sarebbe stato raggiunto per un contratto di cinque stagioni a 6,5 milioni all'anno più bonus. Una notizia che, in attesa di essere confermata, sta già facendo insorgere i tifosi rossoneri sui social (“Va a prendere meno di quanto gli offriva il Milan", “Il nuovo Donnarumma“). Ma al di là delle cifre dell'accordo coi bluagrana, il futuro di Kessie sembra ormai segnato e sarà lontano dall'Italia.