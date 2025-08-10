Milan, trattativa lampo per De Winter: c'è il sì del giocatore, contatti col Genoa

Rossoneri al lavoro per regalare due rinforzi in difesa ad Allegri dopo la cessione di Thiaw: il genoano e Athekame
Il Milan cerca rinforzi in difesa. Dopo l'imminente cessione di Malick Thiaw al Newcastle, i rossoneri si preparano a regalare due rinforzi a Max Allegri. Il candidato numero uno a sostituire il tedesco è Koni De Winter del Genoa, per il quale c'è stata una forte accelerata nelle ultime ore tanto da aver superato Giovanni Leoni (Parma) e Pietro Comuzzo (Fiorentina). Arriverà anche Zachary Athekame con il terzino destro che è atteso in città nei prossimi giorni.
ACCELERATA PER DE WINTER
Koni De Winter al Milan rischia di essere una trattativa lampo. I rossoneri hanno già ottenuto il sì del giocatore per un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione e stanno intensificando i contatti col Genoa per un affare che dovrebbe costare 25 milioni di euro bonus compresi. Attesi ulteriori sviluppi, probabilmente decisivi, entro 24/48 ore con il club rossoblù che sta già cercando il sostituto dell'ex Juventus (dove aveva esordito proprio con Allegri in panchina, in Champions League nel 2021). Sul giocatore c'era pure l'interesse dell'Inter, che l'aveva messo nel mirino con Leoni in caso di cessione di un difensore (Bisseck o Pavard).
ALTERNATIVE LEONI E COMUZZO
Qualora la trattativa per il centrale belga del Genoa per qualche motivo non andasse in porto, sono due le alternative principali sulla lista del ds Tare: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Per il primo, però, come dicevamo c'è da battere la concorrenza dell'Inter, che da tempo segue il centrale del Parma. Ma i rossoneri, complice anche il tesoretto portato a casa dalla cessione di Thiaw, potranno presentarsi con più tranquillità al tavolo delle trattative: la richiesta dei ducali è di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore della Fiorentina, invece, l'anno scorso era finito nel mirino del Napoli, trattativa che però non si è mai concretizzata. Per liberarlo, però, la Viola chiede circa 15-20 milioni di euro.
PER ATHEKAME È QUESTIONE DI ORE
Il primo acquisto in difesa a concretizzarsi con ogni probabilità sarà però quello del terzino svizzero dallo Young Boys. Zachary Athekame è stato molto chiaro con la dirigenza del club di Berna: vuole solo il Milan, e così sarà. La trattativa tra i club è ormai in dirittura d'arrivo, con il classe 2004 che nei prossimi giorni è atteso in città per le visite mediche di rito. Dovrebbe già essere a disposizione per la prima uscita stagionale ufficiale, la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Operazione da 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan aggiunge un'ulteriore freccia al proprio arco, con Allegri che avrà la possibilità di impiegarlo sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo. Il jolly che serviva.
