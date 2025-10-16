Barcellona, occhi su Dusan Vlahovic

Il sogno di Laporta, presidente del Barcellona, si chiama Erling Haaland, che rimane però blindato dal City e difficile da acquistare. E allora ecco che tra i nomi in circolazione spunta anche quello di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026, e in più l'età (26 da compiere) e le caratteristiche lo rendono un profilo da tenere d'occhio nei prossimi mesi.