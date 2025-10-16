Barcellona, occhi su Dusan Vlahovic

© Getty Images
Il Barcellona si guarda intorno e prepara grandi manovre in attacco per un futuro non troppo lontano: Robert Lewandowski è un pilastro ancora insostituibile, ma l'età avanza e i 37 anni dell'attaccante polacco portano i blaugrana a pensare a dei sostituti validi.
Il sogno di Laporta, presidente del Barcellona, si chiama Erling Haaland, che rimane però blindato dal City e difficile da acquistare. E allora ecco che tra i nomi in circolazione spunta anche quello di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026, e in più l'età (26 da compiere) e le caratteristiche lo rendono un profilo da tenere d'occhio nei prossimi mesi.
Secondo Tuttosport, il ds del Barcellona, Deco, si sarebbe messo in contatto con l'entourage del giocatore già da qualche mese per sondare il gradimento a un trasferimento da Torino a Barcellona al termine della stagione, un affare che a parametro zero rappresenterebbe una grande occasione per i blugrana. Attenzione, però, perché sul numero 9 della Juventus ci sarebbe anche il Bayern Monaco, all'attenta ricerca di un vice Kane di spessore.