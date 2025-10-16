Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Barcellona, occhi su Dusan Vlahovic

16 Ott 2025 - 18:00
Il Barcellona si guarda intorno e prepara grandi manovre in attacco per un futuro non troppo lontano: Robert Lewandowski è un pilastro ancora insostituibile, ma l'età avanza e i 37 anni dell'attaccante polacco portano i blaugrana a pensare a dei sostituti validi.

Il sogno di Laporta, presidente del Barcellona, si chiama Erling Haaland, che rimane però blindato dal City e difficile da acquistare. E allora ecco che tra i nomi in circolazione spunta anche quello di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026, e in più l'età (26 da compiere) e le caratteristiche lo rendono un profilo da tenere d'occhio nei prossimi mesi. 

Secondo Tuttosport, il ds del Barcellona, Deco, si sarebbe messo in contatto con l'entourage del giocatore già da qualche mese per sondare il gradimento a un trasferimento da Torino a Barcellona al termine della stagione, un affare che a parametro zero rappresenterebbe una grande occasione per i blugrana. Attenzione, però, perché sul numero 9 della Juventus ci sarebbe anche il Bayern Monaco, all'attenta ricerca di un vice Kane di spessore.

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
20:00
Bologna: permanenza di Lucumi in dubbio, si studiano le alternative
19:14
Paris Saint-Germain, si lavora al rinnovo di Barcola
18:00
Barcellona, occhi su Dusan Vlahovic
17:10
Lazio, Insigne può firmare a novembre a una sola condizione
16:25
Barça e United su Gilberto Mora, gioiello del Messico Under20