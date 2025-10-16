Logo SportMediaset
Lazio, Insigne può firmare a novembre a una sola condizione

16 Ott 2025 - 17:10
L'edizione odierna del Messaggero fa il punto sulla trattativa tra la Lazio e Lorenzo Insigne. L'ex Toronto, attualmente svincolato, avrebbe rifiutato le offerte di Parma, Sassuolo e Udinese per riabbracciare Maurizio Sarri, tecnico con cui ha vissuto tre stagioni al Napoli. La firma con i biancocelesti, però, potrebbe arrivare a novembre ad una sola condizione legata all'ingaggio. L'attaccante dovrebbe infatti accettare una cifra inferiore ai 1.3 milioni di euro netti resi disponibili dalle ultime cessioni. Per uno stipendio più alto, bisognerebbe attendere dicembre e le nuove valutazioni sul bilancio della Lazio. Intanto, negli ultimi giorni sarebbero ripresi i contatti tra Lotito e l'entourage di Insigne. 

