Benfica, Rui Costa svela la clausola nel contratto di Mourinho: "Rimane se..."

Rui Costa, presidente del Benfica, ha rivelato alcuni dettagli della struttura del contratto con cui ha convinto Jose Mourinho a sposare il progetto delle Aquile di Lisbona. Secondo quanto rivelato dall'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Mou potrebbe liberarsi a fine stagione soltanto se non sarà lui il presidente. Se un altro candidato dovesse vincere le elezioni il tecnico, tra le altre, di Inter e Chelsea potrà decidere se lasciare Lisbona, se invece Rui Costa dovesse essere confermato Mou rimarrà alla guida del Benfica per un altro anno. Se volesse andarsene prima, il portoghese dovrà pagare una penale per la rescissione.