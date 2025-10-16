Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Benfica, Rui Costa svela la clausola nel contratto di Mourinho: "Rimane se..."

16 Ott 2025 - 15:39
© IPA

© IPA

Rui Costa, presidente del Benfica, ha rivelato alcuni dettagli della struttura del contratto con cui ha convinto Jose Mourinho a sposare il progetto delle Aquile di Lisbona. Secondo quanto rivelato dall'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Mou potrebbe liberarsi a fine stagione soltanto se non sarà lui il presidente. Se un altro candidato dovesse vincere le elezioni il tecnico, tra le altre, di Inter e Chelsea potrà decidere se lasciare Lisbona, se invece Rui Costa dovesse essere confermato Mou rimarrà alla guida del Benfica per un altro anno. Se volesse andarsene prima, il portoghese dovrà pagare una penale per la rescissione.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:10
Lazio, Insigne può firmare a novembre a una sola condizione
16:25
Barça e United su Gilberto Mora, gioiello del Messico Under20
15:39
Benfica, Rui Costa svela la clausola nel contratto di Mourinho: "Rimane se..."
14:10
Inter, Bisseck può chiedere la cessione
13:00
Indonesia: esonerato Patrick Kluivert