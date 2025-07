Inter, Ausilio: "Dumfries? Clausola c'è, ma non ci spaventa"

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha fatto chiarezza sulla situazione di Dumfries. “No, non c’è mai stato nulla, nessuna telefonata e nessun interessamento. Confermo che c’è questa clausola che è particolare, è stata concessa in un momento particolare legato alla firma del giocatore, quasi a scadenza, si rischiava di perderlo a zero. Siamo stati bravi a rinnovare, di colpo è tornato a offrire prestazioni strepitose. Questa clausola ha spaventato più voi che noi, noi siamo sereni. Questa clausola smetterà di esserci tra un po’ e andremo avanti col lavoro”, ha detto a margine dell'evento benefico United a favore della Fondazione “Le Stelle di Marisa ETS”.