Milan: Abraham fa felice Fonseca, Bennacer e Jovic restano

MILAN

L'attaccante inglese è un nuovo giocatore rossonero. Ufficiale Vos, mollata la pista Rabiot

© Getty Images L'ultimo giorno di mercato regala al Milan almeno una nuova punta, ossia Tammy Abraham. L'ex attaccante del Chelsea arriva dalla Roma in prestito. Ai giallorossi, con la medesima formula, va invece Alexis Saelemaekers. Luka Jovic e Ismael Bennacer, sulle cui tracce c'era il Marsiglia oltre all'Atletico Madrid, almeno per il momento restano in rossonero in attesa di ulteriori sviluppi magari in Turchia o Arabia. Per il centrocampo preso Silvano Vos, classe 2005, dall'Ajax. Mollata la pista Rabiot.

LA CRONACA DELLA GIORNATA

ABRAHAM CONVOCABILE CONTRO LA LAZIO

Dovrebbe esserci anche Tammy Abraham nell'elenco dei convocati del Milan per la gara contro la Lazio. Grazie a una deroga concessa dalla Figc ai club, i rossoneri hanno ancora tempo fino alle 10 di sabato per registrare l'attaccante appena arrivato nell'elenco dei giocatori convocabili.

UFFICIALE ABRAHAM AL MILAN

Tammy Abraham è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Tammy Abraham dalla AS Roma - si legge in un comunicato del club rossonero -. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025". Tammy Abraham indosserà la maglia rossonera numero 90. Alla Roma andranno anche 1,5 milioni di euro per il prestito.

UFFICIALE: SAELEMAEKERS ALLA ROMA

Arriva l'ufficialità da parte della Roma in merito all'acquisto, a titolo temporaneo, di Alexis Saelemaekers dal Milan. Nello scambio dei prestiti ai rossoneri va invece Tammy Abraham. "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers alla AS Roma. Il Club rossonero augura ad Alexis le migliori soddisfazioni personali per la prossima Stagione Sportiva", la nota del club.

SI MOLLA LA PISTA RABIOT

Il Milan ha mollato la pista Rabiot indipendentemente dalla mancata cessione di Bennacer. I rossoneri hanno deciso di non provare a ingaggiare il francese anche nei prossimi giorni, pur essendo svincolato.

BENNACER E JOVIC DOVREBBERO RESTARE

Visti i tempi stretti per completare le operazioni in uscita, Bennacer e Jovic dovrebbero restare al Milan. Per il momento almeno. Resteranno infatti ancora da valutare eventuali destinazioni turche o arabe.

ABRAHAM: "SONO MOLTO FELICE"

Superate le visite mediche, Tammy Abraham ha raggiunto un hotel nei pressi dello stadio San Siro a Milano. "Sono molto felice" le parole pronunciate dall'ormai ex Roma. Da capire se raggiungerà la squadra nella Capitale in vista della sfida con la Lazio.

UFFICIALE IL CENTROCAMPISTA VOS, CLASSE 2005, DALL'AJAX

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Silvano Vos da AFC Ajax. Il centrocampista, nato il 16 marzo 2005 ad Amsterdam, è cresciuto nelle giovanili del club olandese, per poi debuttare in Prima Squadra il 9 aprile 2023. Vos, inoltre, ha già collezionato diverse presenze sia in Europa League che con le selezioni giovanili della Nazionale olandese. Silvano Vos entra a far parte della formazione Milan Futuro".

RABIOT, ARRIVANO CONFERME: IL MILAN HA RIALLACCIATO I CONTATTI

Con Bennacer in procinto di salutare e Jovic alla porta, il Milan ha riallacciato i contatti per Adrien Rabiot, svincolato dopo l'avventura alla Juventus. I rossoneri fanno sul serio: vogliono piazzare il colpo.

JOVIC, SIRENE TURCHE E NON SOLO

Con l'arrivo di Abraham, si riduce, e di molto, lo spazio in rosa per Luka Jovic. Ecco allora che il serbo potrebbe salutare Milanello: sulle sue tracce ci sono diversi club turchi e non. Lo fa sapere il nostro inviato Claudio Raimondi.

LAZIO-MILAN: BENNACER E JOVIC FUORI DAI CONVOCATI

Al centro delle trattative in questo ultimo giorno di mercato, Luka Jovic e Ismael Bennacer non sono stati convocati per la gara con la Lazio con la Lazio all'Olimpico. I due, dopo aver pranzato con la squadra a Milanello, sta lasciando in questi minuti il centro sportivo di Carnago.

SU BENNACER C'E' ANCHE IL MARSIGLIA

Il centrocampista algerino piace anche a De Zerbi: è sfida all'Atletico Madrid. Chiara le condizioni del Milan, disposto a sacrificare l'ex Empoli solo davanti a un prestito oneroso a cifre molto alte con diritto di riscatto.

L'ATLETICO MADRID SU BENNACER IN PRESTITO

Diego Simeone vorrebbe con sè all'Atletico Madrid Ismael Bennacer. Secondo Relevo infatti, i Colchoneros avrebbero chiesto in prestito l'algerino al Milan.

ABRAHAM ATTERRATO A MILANO: ADESSO LE VISITE MEDICHE

Tammy Abraham, rinforzo voluto con insistenza da Paulo Fonseca, ha raggiunto poco fa il capoluogo lombardo. L'ex Chelsea svolgerà le visite mediche di rito prima della firma.

BENNACER ADDIO ANCORA POSSIBILE: C'E' LA FORMULA

Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi, ma non è da escludere comunque un suo addio entro il gong di oggi fissato per le ore 20. Affinchè accada, svela MilanNews, è che arrivi una proposta entro il pomeriggio con la formula del prestito oneroso.