Milan a caccia del gol: centravanti da 20 reti, esterno destro e trequartista le priorità di mercato

MANOVRE ROSSONERE

Il piano dell'attuale dirigenza rossonera è delineato. La situazione Leao è da monitorare: sarà rinnovo o addio

Nel Milan che verrà c'è una sola certezza: la partecipazione alla prossima Champions League. Che sia scudetto o meno lo decideranno le ultime partite del campionato, ma all'orizzonte le novità che colpiranno la squadra rossonera sono destinate a cambiare le cose, o forse no. In attesa degli sviluppi definitivi dal punto di vista del cambio di proprietà, con le voci dell'acquisto da parte di Investcorp in tempi stretti sempre più ricorrenti, la dirigenza del Milan sta lavorando per la prossima stagione.

Il primo dilemma però ruota proprio attorno a questo punto: Maldini, Massara e Moncada sono tutti in scadenza di contratto e, per quanto circolino voci di riconferma per tutti, un nuovo proprietario porta sempre dell'incertezza. Il momento degli affari però è già nel vivo e per questo gli uomini mercato rossoneri si stanno muovendo per la prossima stagione, a prescindere da tutto.

Getty Images

Il piano della dirigenza attuale, che andrebbe rivisto al rialzo con i capitali che la nuova proprietà garantirebbe sul mercato, è quello di risolvere il problema del gol: un centravanti potenzialmente da 20 gol, un esterno destro e un trequartista. Se il budget lo permetterà saranno questi i tre ruoli da migliorare in sede di mercato. Ma andiamo con ordine.

I volti nuovi - A oggi le certezze sono queste: il Milan e Pioli perderanno Romagnoli e Kessie a parametro zero, che verranno rimpiazzati a livello di ruolo dagli arrivi di Botman dal Lille, con un investimento importante, Adli dal Bordeaux e il rientro di Pobega dal Torino. A questi va aggiunto Origi per l'attacco, anche se non sarà l'unico innesto nel reparto offensivo che dovrebbe perdere altri elementi in attesa di capire la decisione sul proprio futuro di Ibrahimovic. Complicato l'arrivo di Renato Sanches a centrocampo per l'ingaggio richiesto dal portoghese.

Cercansi gol - La fascia destra del Milan è quella che la società vuole rinforzare a livello di attacco, cercando di scovare l'occasione giusta per un centravanti da 20 gol. Origi infatti dovrebbe prendere il posto in rosa occupato da Rebic, che ha offerte in Germania e Inghilterra, mentre le piste che portano a Berardi del Sassuolo e Asensio del Real Madrid si sono raffreddate per le richieste considerate non congrue a livello economico.

Getty Images

Nomi per la punta è difficile farne, sono diversi i profili valutati ma bisognerà attendere l'effettiva disponibilità del budget per il mercato, mentre il nome caldo per la fascia è quello di Nkunku del Lipsia, giocatore prolifico e in grado anche di giocare da centravanti come in questa stagione. La valutazione è alta, ma risparmiando sull'ingaggio non si discosta molto dalle richieste fatte per Berardi e Asensio, con la duttilità del francese che è vista come un'arma in più dagli uomini mercato rossoneri.

In uscita - Per quanto riguarda le uscite probabili c'è anche quella di Bakayoko, mentre per tutti gli altri ruoli il ragionamento verrà fatto sulla singola coppia in base all'occasione di mercato. Il riscatto di Messias è subordinato alla permanenza o meno di Saelemaekers, ma tra i due è il belga a poter potenzialmente portare una plusvalenza e in caso di offerta concreta partirebbe, così come Castillejo.

Getty Images

La situazione Leao - Nel Milan di oggi Rafael Leao è un intoccabile, in quello di domani non è detto. Non tanto per il valore del giocatore stesso, quanto per la situazione contrattuale. A oggi il portoghese non ha rinnovato il contratto e il Milan non può permettersi, e non vuole farlo, di perderlo a scadenza come fatto con altri giocatori. Jorge Mendes ha parlato di offerte in arrivo per il suo assistito, ma il Milan ascolterà proposte non inferiori ai 70 milioni di euro, anche perché una percentuale dell'incasso andrebbe girato al Lille. Senza rinnovo il suo addio sarebbe più probabile e a quel punto sarebbe Rebic a restare in rosa.