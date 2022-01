Milan a caccia del difensore: muro Lille per Botman, Conte "blocca" Tanganga e così si riapre Bailly

CACCIA AL DIFENSORE

Il Manchester United ora può dire sì al prestito dell'ivoriano

Continua la caccia al difensore centrare in casa Milan. Botman è destinato a restare un sogno perché il presidente del Lille ha ribadito l'incedibilità: "Nessuna trattativa perché vogliamo tenerlo". Raffreddata anche la pista che porta a Tanganga perché Conte vorrebbe trattenerlo e il Tottenham non sembra propenso al prestito. Apertura, invece, che sarebbe arrivata da Manchester, sponda United, per Bailly. Il difensore ivoriano piace e quindi Maldini e Massara stanno provando a chiudere l'operazione.

I dirigenti rossoneri stanno vagliando diverse piste e non c'è fretta di chiudere, grazie anche alla sosta delle nazionali dopo il match con la Juve. Dieci giorni per trovare il giusto rinforzo per Pioli e anche quello più vantaggioso a livello economico. Per questo la formula del prestito sembra essere l'unica percorribile e i Red Devils hanno aperto alla formula per il difensore ivoriano, ora impegnato in Coppa d'Africa con Kessie. Proprio il centrocampista lo starebbe convincendo ad accettare la corte dei rossoneri.

PELLEGRI VERSO IL TORINO

Intanto movimenti anche in attacco con Pietro Pellegri che sembra a essere a un passo dal Torino dopo un inizio di stagione ai margini in rossonero. Attaccante che sarebbe comunque riscattato dal Milan dal Monaco per poi essere girato in prestito.