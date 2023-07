Milan, svolta per il vice-Giroud: fatta per Okafor, sabato le visite

Okafor, ecco il nuovo attaccante per il Milan



































































Svolta in casa Milan per quanto riguarda il vice-Giroud. I rossoneri hanno chiuso per Noah Okafor del Salisburgo, il cui contratto va in scadenza nel 2024. Ci sono stati nuovi contatti con gli agenti nelle scorse ore con cui è stato raggiunto un accordo sull'ingaggio. Anche con il club austriaco è stato raggiunto un principio d'accordo. Il 23enne attaccante svizzero è atteso a Milano stasera e già nella giornata di sabato sono in programma le visite mediche. Il costo dell'operazione si aggira sui 13-15 milioni bonus inclusi. Il giocatore dovrebbe percepire uno stipendio da circa 2-2.5 milioni a stagione.