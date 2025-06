L'Udinese è pronta a dire addio a Jaka Bijol, ma questo non dovrebbe essere un problema per i friulani che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, avrebbero già messo nel mirino due sostituti. Le tracce portano a Nicolò Bertola, in uscita dallo Spezia, e a Jay Idzes del Venezia e nel mirino anche del Torino.