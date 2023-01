Mercato Milan: Bakayoko libera Zaniolo

MOVIMENTI ROSSONERI

Il centrocampista francese è pronto a trasferirsi in Turchia liberando un posto in Serie A. Il Milan deve convincere la Roma

Il mercato del Milan si è acceso sull'opportunità Zaniolo e un assist può arrivare da Bakayoko. Il centrocampista francese è fuori dai piani di Stefano Pioli e dopo diversi giorni di chiusura, si è convinto ad accettare la corte dell'Adana Demirspor in Turchia, lasciando uno spiraglio al mercato del Milan. L'agente di Zaniolo è lo stesso dell'ex Chelsea, ma soprattutto l'addio di Bakayoko libererebbe un posti in lista Serie A per il club rossonero. La Roma al momento non è convinta dell'offerta del Milan.

Assodata la volontà di Zaniolo di lasciare la Roma e non rinnovare il contratto coi giallorossi, il Milan ha sondato il terreno con l'entourage del giocatore per apprendere le richieste economiche e l'idea su un eventuale trasferimento in rossonero. Paolo Maldini ha raggiunto l'accordo con Zaniolo sulla base di circa 3,5 milioni di euro a stagione, ma per quanto riguarda la Roma un primo sondaggio ha messo le carte in tavola: il Milan è pronto a discutere solo sulla base di un prestito oneroso immediato, con diritto di riscatto legato a prestazioni individuali e di squadra.

L'addio di Bakayoko è un tassello che può sembrare slegato dall'affare Zaniolo, ma in realtà muove diversi pezzi del puzzle che possono aiutare Maldini e Massara a manovrare nel colpo sulla trequarti. L'ostacolo più grande è ovviamente dato dal convincere la Roma che, per cedere il giocatore, è partita da una base di 40 milioni di euro, lontani da 25 complessivi ipotizzati dal Milan: 3 per il prestito e 22 per l'eventuale riscatto comprensivo di bonus.

Dal canto proprio Zaniolo avrebbe espresso la propria preferenza nel restare in Italia piuttosto che trasferirsi all'estero, fornendo un primo assist al Milan.