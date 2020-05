Mercato Milan: Quaresma si complica, pronto il maxi-rinnovo con lo Sporting

L'INTOPPO

Tra il Milan ed Eduardo Quaresma ci sono almeno 45 milioni (di euro) di ostacoli. Lo Sporting Clube di Lisbona, club proprietario del cartellino del difensore classe 2002, visto il grande interesse sul giocatore ha fatto la propria mossa decisa per far firmare un rinnovo contrattuale al giocatore, con l'inserimento di una clausola rescissoria importante: 45 milioni di euro, appunto. Il tutto agghindato con un corposo aumento di stipendio.

Cifre nuove decisamente diverse da quelle messe sul piatto dal Milan per arrivare a Quaresma, con la società rossonera che avrebbe offerto 10 milioni di euro per il difensore della squadra Under 23 dello Sporting. Proposto rifiutata dal club lusitano, come riportato da A Bola, forte del fatto che sul classe 2002 ci sarebbero pure Inter e Atletico Madrid.