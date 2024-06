Mercato Milan, per il centrocampo si pesca a Euro 2024

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri sono alla caccia di un centrocampista fisico e dalle caratteristiche difensive: piace Hojbjerg, stasera occhi sulla sfida tra Francia e Olanda

Mentre si cerca la quadra con il suo agente per portare Joshua Zirkzee a Milanello, il Milan si muove anche per migliorare gli altri reparti della squadra e tra questi c'è il centrocampo, per cui il club rossonero è alla caccia di un giocatore fisico e dalle caratteristiche difensive che possa aiutare la squadra a ritrovare quell'equilibrio e quella solidità persi nell'ultima stagione. La vetrina perfetta è Euro 2024, dove ieri Pierre-Emile Hojbjerg, danese del Tottenham classe 1995, è stato protagonista di un'ottima prova contro l'Inghilterra. Come riporta il Corriere dello Sport su di lui, che ha ancora un anno di contratto con gli inglesi e vorrebbe giocare la Champions, oltre a Juve e Napoli ci sarebbe anche il Milan: per portarlo in Italia serve una cifra vicina ai 20 milioni.

Hojbjerg non è però l'unico profilo su cui si concentrano le attenzioni dei rossoneri, che guardano con interesse alle partite in programma oggi in Germania e in particolare a Olanda-Francia. Nel big match del gruppo D scenderà infatti in campo Youssouf Fofana, che entra nell'ultimo anno di contratto con il Monaco e ha già annunciato il proprio addio al club del Principato. Per il centrocampista classe 1999 la concorrenza è molta, Premier e Psg su tutti, ma il Diavolo ci vuole provare e vista la situazione contrattuale spera anche di ottenere uno sconto sui 30 milioni richiesti dai francesi.

Il grande assente della sfida in programma alla Red Bull Arena di Lipsia sarà invece l'olandese Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord che non ha potuto partecipare agli Europei causa infortunio. Il classe 1999 piace molto ai dirigenti rossoneri, che nelle ultime ore hanno avuto nuovi contatti con il suo agente per ribadirgli l'interesse per il suo assistito. Nessun contatto per ora invece con il Feyenoord, che valuta il proprio centrocampista tra i 25 e i 30 milioni.

