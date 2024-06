L'agente di Hojbjerg avvisa la Juve: "Vuole giocare in un club con grandi ambizioni"

IL MESSAGGIO

Il procuratore del calciatore danese ha mandato un chiaro messaggio alle squadre interessate, bianconeri su tutti

L'agente di Hojbjerg lancia un messaggio alla Juventus? In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali di Fabrizio Romano Luca Puccinelli, procuratore del centrocampista danese, ha infatti parlato del futuro del centrocampista del Tottenham lanciando un chiaro messaggio alle squadre interessate, come la Vecchia Signora: "Un giocatore come lui farà sicuramente parte di un club con grande ambizione o progetto perché non è solo un giocatore forte, ma con un carattere fatto per lottare ogni anno per cose importanti. Pierre si sente a suo agio nella pressione di vincere e io sto lavorando in questo senso. Mi dice che ogni anno sogna trofei a fine stagione e non gli piace giocare per niente. Questa è la sua mentalità, questa è la missione".

In merito alle proposte ricevute dall'agente del calciatore del Tottenham, Puccinelli risponde così: "Sto lavorando sulle tante richieste che abbiamo già ricevuto, sì; ma analizzeremo tutte le possibilità dopo gli Europei, durante le vacanze quando passeremo un po' di tempo insieme e poi guarderemo al prossimo capitolo. La Nazionale adesso gli sta restituendo la serenità perduta. Sono sicuro al 100% che chiunque firmerà Hojbjerg farà un affare".

Al Tottenham dall'estate del 2020, il centrocampista nato a Copenaghen nell'ultima stagione ha collezionato 40 presenze con la maglia degli Spurs diventando di fatto uno dei capi saldi della squadra di Postecoglou. Dopo quattro anni a Londra, per Hojbjerg sembra essere giunto il momento di fare un salto in avanti in carriera, con tante squadre che lo seguono da parecchio tempo. L'ultima a provarci fu proprio la Juventus lo scorso gennaio. Una trattativa che, però, non è mai lievitata. L'arrivo in panchina di Thiago Motta e i nuovi innesti a centrocampo pianificati da Giuntoli potrebbero portare al trasferimento in bianconero di Hojbjerg. Nel frattempo, però, c'è un Europeo da giocare con la Danimarca.