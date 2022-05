Mercato Milan: passi avanti per Origi, Liverpool avvisato della trattativa

MANOVRE ROSSONERE

Il club rossonero pronto a chiudere per l'attaccante belga che a luglio sarà svincolato

Il Milan ha ufficialmente messo nel mirino Divock Origi. Dell'idea rossonera di puntare sull'attaccante belga, libero a parametro zero dal 1 luglio 2022, se ne parla da mesi, ma ora l'interesse è stato formalizzato con una email inviata al Liverpool, proprietario del cartellino fino a giugno. I contatti con gli agenti del centravanti belga vanno avanti da mesi e una bozza d'accordo c'è, ma ora la società rossonera può accelerare per trovare l'intesa economica con la punta.

Il Milan ha bisogno di rinforzare il proprio reparto d'attacco nella prossima stagione a prescindere dalla decisione di Ibrahimovic se continuare o meno la carriera di calciatore. Giroud a 36 anni non può garantire continuità per tutta la stagione da titolare su tre fronti e i pochi gol degli attaccanti in stagione è stato un deficit che Pioli ha dovuto cercare di sopperire in altri modi.

Una punta arriverà, forse anche due, ma intanto il primo nome sulla lista è da sempre Divock Origi. Il 27enne belga è reduce da sei stagioni con il Liverpool con cui ha segnato anche in finale di Champions League e in questa annata ha realizzato sei gol in 17 presenze, fornendo anche quattro assist. Per averlo il Milan, che da mesi discute con gli agenti del giocatore, ha formalmente inviato una email al Liverpool, giusto per dare il via ufficialmente all'operazione.

Inizialmente Origi ha chiesto un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione mentre il Milan vorrebbe spendere qualcosa meno. Probabile che un accordo si possa trovare a metà con un contratto pluriennale da 4 milioni di euro.

Centravanti moderno che ama svariare su tutto il fronte d'attacco nonostante un fisico imponente, Origi non è mai andato in doppia cifra in carriera anche per l'utilizzo frammentato avuto coi Reds. Alcune delle sue reti però sono state molto pesanti, soprattutto in Champions League.

