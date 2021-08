Mercato Milan, James Rodriguez: "La Serie A sarebbe una buona opzione"

LA SUGGESTIONE

Il colombiano dell'Everton: "Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra: sarebbe record"

Con Hauge sempre più verso l'addio, in casa Milan si continua a lavorare per il possibile arrivo di un altro numero 10 dopo la riconferma di Brahim Diaz. Rimane valida l'ipotesi Ilicic, che ieri Gasperini ha sostanzialmente salutato, tra le alternative anche Vlasic, Ziyech e James Rodriguez. Proprio il colombiano ha rilasciato parole che sembrano un assist ai rossoneri: "Ho giocato Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, mi manca la Serie A. Per me sarebbe una buona opzione". Getty Images

Il colombiano vorrebbe lasciare l'Everton, a maggior ragione dopo l'addio di Ancelotti, suo grande sponsor. "Mi chiedono dove giocherò, io ancora non lo so, è un argomento complicato e vediamo cosa succederà. Di sicuro vorrei andare dove dimostreranno di volermi. Ho già giocato in tanti campionati, andassi in quello italiano sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, penso pochi" le sue parole durante una diretta Twitch.

Il profilo del classe '91 piace a Maldini e Massara ma resta l'importante scoglio dell'ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, ecco perché al momento sono più percorribili le piste Ilicic e Ziyech (per il quale si potrebbe tentare un affondo verso fine mercato).