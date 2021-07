Milan, lavori in corso in uscita: Hauge vicino all'addio

MANOVRE ROSSONERE

Si lavora anche sullo scambio Leao-James, ma il portoghese fa muro

A Milanello si lavora sulle operazioni in uscita e sugli eventuali sostituti per completare la rosa a disposizione di Pioli. Per Jens Petter Hauge, non convocato per l'amichevole col Nizza, è quasi fatta con Eintracht Francoforte. Discorso diverso invece per Leao. Maldini & Co. starebbero cercando di inserire il portoghese in uno scambio con James Rodriguez, ma il diretto interessato non sarebbe convinto. Getty Images

Dopo le mosse in entrata, dunque, al Milan prosegue il lavoro della dirigenza anche in direzione opposta. L'obiettivo è portare soldi cash nelle casse senza impoverire la rosa. Per quanto riguarda il futuro di Jens Petter Hauge ormai sembra tutto deciso. I dubbi del ritiro avrebbero lasciato spazio alle intenzioni di cessione. Offerte alla mano, al momento, il club più vicino al giocatore resta l'Eintracht Francoforte. Ma ci sarebbe anche l'interesse del Wolfsburg. Se l'esterno norvegese dovesse partire, al suo posto a Milanello un'opzione resta la pista Ilicic, ma su un'eventuale trattativa con l'Atalanta per ora non trapelano novità.

Quanto invece a Leao, la questione resta ancora decisamente aperta. Grazie alla regia di Jorge Mendes, l Milan avrebbe voluto scambiarlo con James Rodriguez, ma la trattativa si sarebbe incagliata sulle perplessità del portoghese, poco convinto dall'idea di andare all'Everton.