Mercato Milan, idee Pulisic e Thuram dopo l'addio di Diaz

Il mondo del Milan è ancora scosso dagli addii di Ibrahimovic e di Paolo Maldini, ma il tempo per pianificare il futuro è poco e la rosa a disposizione di Pioli richiede rinforzi. Oltre allo svedese, i rossoneri hanno perso anche Brahim Diaz sulla trequarti - pronto a rinnovare con il Real - e il salto di qualità per la prossima Champions League è richiesto dal centrocampo in su. Se le trattative per Milinkovic-Savic e Openda subiranno un rallentamento dopo il cambio di direzione tecnica, per l'attacco spuntano due nomi nuovi: Pulisic del Chelsea e Thuram del Gladbach.

L'unico colpo "sopravvissuto" al licenziamento di Maldini dovrebbe restare quello di Daichi Kamada, a parametro zero dall'Eintracht Francoforte. Il giapponese gode della stima di Pioli e sul bilancio impatterà molto poco.

Alla lista dei giocatori seguiti con interesse però si è aggiunto Christian Pulisic, statunitense con passaporto comunitario che con il contratto in scadenza nel 2024 rischia di finire nel calderone del Chelsea per quanto riguarda il mercato in uscita. La nazionalità in comune con Cardinale potrebbe diventare uno step in più nel provare il colpo in attacco, ma i problemi sarebbero tutti sul lato economico. Pulisic, infatti, al Chelsea guadagna circa 9-10 milioni di euro a stagione, cifra che difficilmente la società rossonera può permettersi di spendere anche per mantenere un equilibrio nello spogliatoio già messo a dura prova con le ultime vicissitudini.

La strada alternativa, molto affollata va detto, porta in Germania e più precisamente da Marcus Thuram. Il figlio d'arte si libererà a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach a fine giugno, ma i 16 gol in 32 partite dell'ultima stagione hanno fatto aumentare le pretendenti e di conseguenza le richieste. C'è il Psg davanti a tutti, un ostacolo certamente non facile da superare.

Il primo colpo dell'era Moncada però sarà un portiere di prospettiva. Noah Raveyre, classe 2005 del St Etienne, firmerà un contratto pluriennale con il Milan dopo aver esordito da professionista in Ligue 2 in questa stagione.