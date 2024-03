Mercato Milan: Buongiorno e Anselmino per la difesa, Giroud sempre più vicino alla MLS

LE VOCI

La dirigenza rossonera pensa ai rinforzi per l'immediato e per il futuro. Intanto il centravanti francese tratta con LAFC

Non solo un centravanti importante, ma rinforzi mirati e di qualità. Questo è l'obiettivo della dirigenza per il mercato estivo del Milan e le fondamenta per delle trattative onerose, ma per giocatori importanti, sono iniziate già da mesi. Se per la punta Zirkzee, Gyokeres e David sono i nomi più ridondanti, per quanto riguarda il reparto difensivo il Milan è pronto a tornare su giocatori già avvicinati a gennaio nel pieno dell'emergenza, ma impossibili da strappare alle società da appartenenza a stagione in corso. Il sogno continua ad essere Alessandro Buongiorno del Torino, cresciuto in una difesa a tre ma che ha dimostrato di sapersi disimpegnare anche in una linea a quattro. Un profilo pronto subito, abituato al calcio italiano e in rampa di lancio per lo step successivo di crescita nella carriera tra nazionale e coppe europee.

La parola d'ordine della gestione rossonera però è sempre stata futuribilità. Se da una parte dunque si pensa in grande con colpi e investimenti importanti per almeno un difensore e un centravanti, dall'altra la ricerca di talenti giovani da sviluppare e far crescere non si ferma. In quest'ottica è da monitorare - secondo Tuttosport - la pista che porta ad Aaron Anselmino, difensore classe 2005 del Boca Juniors che sta per entrare nel giro della nazionale argentina grazie alle sue prestazioni. La clausola rescissoria da 20 milioni di euro è importante, ma soprattutto Geoffrey Moncada sembra pronto a scommettere sul talento di questo ragazzo.

Chi, invece, nonostante le parole d'amore e un affetto incondizionato dei tifosi sembra avere già un piede fuori da Milanello è Olivier Giroud. La possibilità di rinnovare e restare in rossonero gli è stata offerta, ma da riserva del prossimo centravanti. Una opportunità valutata dal francese che però, a 38 anni, sembra deciso a cambiare vita accettando la corte della MLS, soprattutto dal Los Angeles FC. In scadenza di contratto con il Milan a giugno, Giroud ha incassato la proposta scritta della società californiana - come riporta la Gazzetta dello Sport - e l'accordo non è poi così distante.