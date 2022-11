Mercato Milan, Aouar idea concreta per gennaio: la chiave è Adli

MANOVRE ROSSONERE

Il club rossonero lavora a uno scambio di prestiti con il Lione per portare subito a Milano il trequartista classe 1998, che potrebbe giocare anche al posto di CDK

Il calciomercato estivo del Milan fino a questo momento è da considerare se non bocciato per lo meno rimandato e quindi il club rossonero cerca di correre ai ripari in vista della sessione di gennaio. Da tempo Paolo Maldini e Ricky Massara hanno messo in cima alla loro lista dei desideri Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 in scadenza col Lione, e ora sembrano aver deciso di accelerare le operazioni per anticipare il suo arrivo a Milano: la chiave è Yacine Adli. L'ex Bordeaux, che con Pioli sta trovando pochissimo spazio, potrebbe infatti essere l'uomo giusto per uno scambio di prestiti col club francese.

La priorità del Milan, che a gennaio a destra ritroverà Calabria e Saelemaekers, è quindi quella di puntare su Aouar, che può giocare anche da trequartista e sarebbe una valida alternativa anche per Charles De Ketelaere, un'altra delusione del mercato estivo rossonero.

La sosta per il Mondiale sarà quindi preziosa per gli uomini di mercato del Diavolo, oltre che per provare a blindare Bennacer (si parla di un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione), anche per provare a chiudere lo scambio con il Lione, che coprirebbe il buco lasciato in rosa dal centrocampista in scadenza a giugno con Adli e poi in estate avrebbe il tempo per cercare il successore con l'ex Bordeaux che tornerebbe a Milanello dopo aver giocato la seconda parte di stagione con continuità.

L'idea è chiara, nei prossimi giorni è previsto un primo incontro con il club francese e a facilitare la buona riuscita dell'operazione potrebbero anche essere gli ottimi rapporti del Milan con il procuratore del giocatore, lo stesso di Kaluku e Dest.

