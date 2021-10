Mercato, il Barcellona pensa a Kessie e Brozovic per gennaio

DALLA SPAGNA

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i blaugrana sarebbero alla ricerca di rinforzi a centrocampo

"Parlo spesso con Xavi perché siamo amici, come parlo spesso con Pep (Guardiola, ndr). Ma abbiamo Koeman e siamo orgogliosi che sia lui l'allenatore. Dobbiamo dargli fiducia". In un'intervista a RAC1, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, conferma ancora una volta la fiducia al tecnico olandese nonostante l’inizio di stagione da incubo del Barcellona e a gennaio il club blaugrana proverà a regalargli almeno un rinforzo a centrocampo, che Koeman chiede ormai da tempo (con Wijnaldum non è stato accontentato). Getty Images

Nei giorni scorsi l'ad dei catalani, Ferran Reverter, ha fatto sapere che nel mercato invernale ci potrebbero essere le risorse economiche per intervenire sul mercato e la priorità è trovare un uomo da affiancare in mezzo a Pedri e De Jong. Il quotidiano Sport si spinge oltre, facendo anche i nomi dei possibili nuovi arrivi, identificati in Franck Kessie e Marcelo Brozovic, entrambi in scadenza a giugno 2022 rispettivamente con Milan e Inter e quindi economicamente accessibili.

Altro nome al vaglio degli uomini mercato del Barça è quello di Tanguy Ndombelé, che fatica a trovare spazio nel Tottenham e che già la scorsa estate si era offerto ai blaugrana. Un profilo diverso ma che Koeman conosce bene è infine quello di Donny van de Beek, ex Ajax finito ai margini nel Manchester United.

