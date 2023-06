Milan, Loftus-Cheek atteso a Milano: visite mediche giovedì

MANOVRE ROSSONERE

L'inglese arriva stasera, il giorno dopo visite e firma sul contratto. A centrocampo si fa sul serio anche per Musah

Grandi manovre a centrocampo per il Milan che perderà Sandro Tonali, per il quale si attende solo l'ufficialità della cessione al Newcastle: da una parte Ruben Loftus-Cheek che è pronto a sbarcare a Milano prima delle consuete visite mediche e la firma sul contratto fino al 2028, dall'altra l'affondo per Yunus Musah del Valencia, giocatore che può giocare sia nel 4-2-3-1 che in un ipotetico 4-3-3, per un affare da circa 20 milioni di euro.

MILAN, QUANDO ARRIVA LOFTUS-CHEEK Partiamo dal colpo, l'acquisto già fatto, quello di Loftus-Cheek, definito nelle scorse ore con il Chelsea per 18,5 milioni di sterline bonus compresi (21,5 milioni di euro circa). Sarà a Milano già questa sera per effettuare domani le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto coi rossoneri. Nessun prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, come avrebbe preferito il Milan: il trasferimento in rossonero sarà a titolo definitivo. Può giocare da mezzala ma anche da trequartista, andrà a occupare lo slot da extracomunitario che sembrava destinato al giapponese Kamada. Per lui pronto un contratto fino al 2028 con un ingaggio intorno a 4 milioni netti a stagione.

MILAN, AFFONDO PER MUSAH Il nome di Yunus Musah non è nuovo, era già spuntato qualche giorno fa, ma l'accelerazione sul fronte Valencia è di queste ore per una trattativa sulla base di circa 20 milioni di euro. Classe 2002, è nato negli Stati Uniti ma è cresciuto in Veneto (fattore determinante per la questione extracomunitari) giocando nel settore giovanile del Giorgione. Poi il trasferimento all'Arsenal e infine in Spagna dove si è fatto notare per una estrema duttilità, gioca centrocampista centrale ma è stato schierato anche dietro le punte o come esterno destro e dunque potrebbe aiutare Pioli sia nel 4-2-3-1 che in un ipotetico 4-3-3.

