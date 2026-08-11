Lecce, la Figc blocca il trasferimento di Banda in Libia

11 Ago 2026 - 17:09
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Tra il Lecce e Lameck Banda ormai è scontro totale. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il club giallorosso sembra mettere un punto fermo alla vicenda. Interessata dal club di via Costadura riguardo al comportamento tenuto dal calciatore, che sino ad oggi non ha ancora fatto rientro nel Salento, "la Figc - si legge nella nota - ha rifiutato formalmente la richiesta di trasferimento pervenuta nella giornata odierna, per il tramite della Federazione libica, da parte dell'Al Swehli SC". "Il club di Misurata - prosegue la nota - aveva chiesto il tesseramento di Lameck Banda come calciatore svincolato, ma la posizione italiana è netta: l'esterno zambiano risulta ufficialmente sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2027". 

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