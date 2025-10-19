Spezia, riflessioni in corso sulla posizione di D'Angelo
19 Ott 2025 - 11:00
Altra sconfitta ieri per lo Spezia, che resta ultimo in classifica in Serie B. Per questo la posizione di Luca D'Angelo è al vaglio della società, con l'esonero che semba vicino: prossime ore decisive per il futuro della panchina ligure.
