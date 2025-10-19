Logo SportMediaset

Mercato

Spezia, riflessioni in corso sulla posizione di D'Angelo

19 Ott 2025 - 11:00

Altra sconfitta ieri per lo Spezia, che resta ultimo in classifica in Serie B. Per questo la posizione di Luca D'Angelo è al vaglio della società, con l'esonero che semba vicino: prossime ore decisive per il futuro della panchina ligure.

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

DICH CARNEVALI SASSUOLO 18/7 DICH

Carnevali: "Tutto fatto per Laurienté, Berardi resta..."

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

12:00
Juve, l’indiscrezione: rapporti Comolli-Tudor "freddi"
11:00
Spezia, riflessioni in corso sulla posizione di D'Angelo
10:00
Nottingham Forest-Mancini, salgono le quotazioni di Marco Silva
09:00
Hernanes: "Invece dei 50 milioni per Lookman, 25 per Bonny un affare"
23:45
Como, ds Ludi: "Nico Paz? Il suo destino dipende da lui"