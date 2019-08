Laxalt saluta il Milan e va all'Atalanta

"Due dei quattro esterni sinistri partiranno", parola di Paolo Maldini. Così il primo a lasciare il Milan è Diego Laxalt che ha deciso di accasarsi all'Atalanta dove giocherà la Champions League. Il terzino uruguaiano passa ai bergamaschi in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Chiuso da Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez, l'ex Genoa troverà più spazio alla corte di Gasperini che l'ha già avuto in Liguria e conosce bene le sue caratteristiche. Atalanta che ha battuto nelle ultime ore la concorrenza di Fiorentina, Lione e Marsiglia: nelle prossime ore visite e firma sul contratto. In uscita anche Ivan Strinic: il croato che non hai mai praticamente indossato la maglia rossonera per diversi problemi è conteso da Spal e Nizza.