L'Al-Qadsiah chiude le porte a Bennacer: si allontana l'arrivo di Koné

MILAN

L'ex Empoli destinato a restare a Milanello: in Via Aldo Rossi si spera in un'altra chiamata

© Getty Images Il Milan sta lavorando su più fronti in questi ultimi giorni di mercato. Da una parte la voglia di regalare a Fonseca un vice-Morata (da qui l'affondo per Abraham e il possibile scambio con al centro Saelemaekers), dall'altra l'intenzione di assicurarsi anche Manu Koné dal Borussia M'gladbach. Per il francese, protagonista nell'ultima Olimpiade, è una questione di incastri: bisogna fargli spazio nella lista dei 17. In sostanza deve uscire un calciatore straniero, e il principale indiziato sembra essere Ismael Bennacer. Anzi quasi sembrava, perché l'algerino sembra destinato a restare ancora a Milanello.

I contatti con i club arabi ci sono stati, e non è da escludere un'offerta anche dopo il 30 agosto: il mercato saudita chiude il 6 ottobre. A tentare un assalto non sarà sicuramente l'Al-Qadsiah: il club, che ha tentato di ingaggiare Dybala dalla Roma con esito negativo, ha già riempito gli otto disponibili per gli stranieri provenienti dall'estero come svelato da un dirigente ai colleghi di Sky Sport. Devono farsi avanti quindi altri club sauditi: in Via Aldo Rossi le porte sono aperte, ma adesso comincia a esserci una certa fretta. E alla finestra c'è Koné, per il quale, comunque vada a finire in casa Milan, potrebbero aprirsi le porte della Serie A destinazione Roma. Esattamente sponda giallorossa.

VOS A MILANO, GIOVEDÌ LE VISITE MEDICHE

In attesa di Koné, il Milan accoglie Silvano Vos. Il centrocampista classe 2005 arriva dall'Ajax per 3 milioni di euro più 2,5 di bonus: sbarcato a Milano mercoledì sera, effettuerà giovedì mattina le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore rossonero.

