Scambio Abraham-Saelemaekers: Milan e Roma vicine all'accordo totale

MANOVRE ROSSONERE

C'è fiducia tra i club nella possibilità di chiudere l'operazione con l'attaccante inglese che ha già un accordo con i rossoneri

Tammy Abraham sembrava destinato al West Ham, ma il suo stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus e l'abbondanza in attacco, ha spinto gli inglesi a fare un passo indietro. Per questo la Roma si ritrova con un giocatore da piazzare e al quale De Rossi non pare intenzionato a concedere molta fiducia dopo l'arrivo di Dovbyk e la permanenza di Dybala. Così, nelle ultime ore si è riaccesa l'idea che porterebbe l'inglese al Milano. I rossoneri sono alla ricerca di una prima punta e non certo per l'infortunio di Morata.