Milan, Kalulu ha rinnovato fino al 2027: guadagnerà due milioni a stagione

UFFICIALE

Il difensore ha prolungato con i rossoneri, raggiungendo l'accordo con un consistente adeguamento dell'ingaggio

© Getty Images Kalulu ha rinnovato col Milan fino al 30 giugno 2027. Lo ha annunciato il club rossonero. "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierre Kalulu fino al 30 giugno 2027 - si legge nella nota ufficiale -. Pierre è arrivato al Milan nell'estate del 2020 e da allora ha collezionato 75 presenze, ritagliandosi uno spazio importante nella difesa rossonera". Insieme al prolungamento, il difensore è riuscito a ottenere un consistente adeguamento dell'ingaggio, passato dagli attuali 600mila euro a stagione a due milioni di euro all'anno.

Mentre si continua a lavorare con qualche difficoltà ai rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer, in casa Milan si registra dunque la fumata bianca per il prolungamento di Pierre Kalulu. Operazione importante per puntellare la difesa del futuro con un elemento di grande qualità e duttilità. I primi contatti tra le parti erano stati avviati nei giorni scorsi e le sensazioni erano state subito positive vista l'intenzione del club di concretizzare economicamente la crescita del giocatore confermandone anche l'importanza all'interno della rosa.

All'inizio la proposta milanista era di circa 1,2 milioni a stagione, ma con l'approdo del difensore francese alla "Stellar" del superagente inglese Jonathan Barnett le richieste dell'entourage del calciatore si sono alzate fino a due milioni di euro. Cifra che i dirigenti rossoneri hanno avallato, raggiungendo rapidamente l'intesa per il rinnovo di contratto col francese fino al 2027.