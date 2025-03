Joao Felix toccata e fuga, Mendes: "Al Galatasaray se si troverà un accordo"

Pronti, partenza e via. Via nel senso di altrove. Il futuro di Joao Felix, evidentemente legato a quello di Sergio Conceiçao, sembra essere lontano dal Milan. Niente che sorprenda troppo, visti il costo proibitivo dell'eventuale riscatto (è in prestito fino a giugno, ndr) e il rendimento non troppo convincente (di fatto un gol all'esordio in Coppa Italia contro la Roma e poco più), ma che a certificarne anticipatamente la partenza sia Jorge Mendes era certamente meno prevedibile. Il potentissimo agente del portoghese ha fatto il punto al portale turco Sporx spiegando che "se si raggiungerà un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray".