Il PSG rompe gli indugi: è fatta per Donnarumma

IL COLPO

Il portiere dell'Italia firmerà per 5 anni a 12 milioni a stagione con bonus facili da raggiungere

Come auspicato da Roberto Mancini, Gigio Donnarumma giocherà l'Europeo conoscendo quale sarà la sua prossima squadra. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il PSG ha battuto la concorrenza di Barcellona e Juventus e si è garantito i servigi del portiere della Nazionale che martedì, dopo le visite mediche a Firenze, firmerà un contratto di 5 anni a 12 milioni a stagione con bonus facili da raggiungere. Getty Images

Il tormentone Donnarumma è ormai all'epilogo. Dopo mesi di trattative per il rinnovo e la rottura con il Milan, Mino Raiola ha trovato la squadra disposta a ricoprire d'oro il suo assistito. Se non ci saranno clamorose sorprese, come un poco improbabile rilancio del Barcellona nella notte, la carriera di Gigio proseguirà sotto la Tour Eiffel insieme a Neymar e Mpabbé. Fortemente voluto dal presidente Nasser Al-Khelaifi, l'ormai ex numero 1 del Milan si giocherà il posto con Keylor Navas, che ha recentemente rinnovato fino al 2024.

I francesi sono scatenati sul mercato e manca solo l'ufficialità per il rinforzo a centrocampo, Georginio Wijnaldum. Dopo aver fatto marcia indietro con il Barcellona, l'olandese ha messo nero su bianco a un contratto con i parigini fino al 30 giugno 2024. L'ufficialità dopo il superamento delle visite mediche previste nelle prossime ore.