Il Milan si muove per Torreira: prima offerta all'Arsenal

23/06/2019

Non sarà ancora l'offerta giusta, ma è un primo passo ed è un passo già particolarmente significativo. Il Milan si muove per Lucas Torreira e lo fa mettendo sul piatto almeno ipoteticamente la bellezza di 38 milioni . Questi i termini della prima chiacchierata con l' Arsenal : prestito biennale, certamente e obbligatoriamente oneroso (diciamo tra i 5 e gli 8 milioni) e un diritto di riscatto totale, quindi compresi i soldi versati immediatamente, di 38 milioni. Una cifra importante che Maldini, con il benestare di Elliott e Gazidis , è disposto a mettere sul piatto per accontentare Giampaolo e portare in Italia il centrocampista ex Arsenal. L'Arsenal, appunto, che per il momento si è limitato a rispondere che è disponibile a parlarne ma vorrebbe l'obbligo di riscatto. È il nodo di un affare che prevede per Torreira un biennale a 3,5 milioni l'anno (ricordiamo il "salary cap" fissato dalla proprietà a 4 milioni e i benefici fiscali del Decreto Crescita) e che fa pensare a un'attenzione particolare dei rossoneri al pareggio di bilancio imposto dalla Uefa e, per ora, fissato al 2021.

Fatto sta che la triade Maldini-Boban-Massara fa sul serio e parla, parla, parla con gli interlocutori che contano. Da Madrid a Londra, con una capatina a Firenze per chiudere la questione Veretout e completare, o provare a completare, un centrocampo tutto nuovo e di buonissima qualità. Provando a dare un ordine di tempo, possiamo azzardare un Veretout abbastanza vicino, un Torreira per cui c'è, e conta parecchio, il gradimento del giocatore, e uno Ceballos per cui siamo ancora alle prime manifestazioni d'interesse. Il che non deve preoccupare affatto, in fondo siamo al 23 giugno appena.



Il tutto senza dimenticare l'altro lato della medaglia e la necessità di fare anche cassa con le cessioni. Perché il famoso e famigerato pareggio di bilancio deve comunque passare per un paio di sacrifici. I nomi sono sempre quelli, da Cutrone, per cui si valuteranno offerte dai 25 milioni in su, fino a Kessie, Suso e Donnarumma, con gli ultimi due che sembravano i più vicini all'addio e invece potrebbero finire per restare. Lo spagnolo potrebbe essere legato all'arrivo di Ceballos, dato che il talento del Real dovrebbe almeno nelle intenzioni occupare nell'undici di Giampaolo la casella attualmente destinata a Suso (quella di trequartista, in concorrenza o al fianco di Paquetà). Per Gigio dipende dalle offerte. Il Psg di Leonardo è seriamente interessato al portierino rossonero ma al momento non ha ancora formulato proposte concrete. E Gigio, dal canto suo, vorrebbe restare a Milano. Vedremo. Intanto basti registrare parecchio movimento attorno a Casa Milan. Agenti di giocatori già in rosa o potenzialmente in arrivo, intermediari, rinnovi o acquisti. Tutti per parlare con Maldini, Boban e Massara e capire l'aria che tira.