Il Milan rischia di perdere Kessie a gennaio. Il Psg ci proverà

Tutto fermo, almeno per il momento ed ecco che c'è chi non perde tempo e mette sul piatto milioni di euro belli suonanti. Franck Kessie e il Milan non riescono a trovare la quadratura per il rinnovo del contratto. Così il Psg, secondo quando scrive Footmercato, è pronto a lanciare l'offerta e a portarsi a Parigi l'ivoriano. La cifra è 9 milioni di euro a stagione al giocatore che, a questo punto, si trasferirebbe da Messi e soci già a gennaio. Il Milan era fermo 6,8 milioni annui. Una cifra superata dal potente club parigino. Con un eventuale addio a gennaio anche il club rossonero riuscirebbe ad incassare qualche soldino, visto che poi il centrocampista andrà comunque a scadenza.

Getty Images