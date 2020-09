Il Milan non molla Milenkovic, ma servono 30 milioni

MANOVRE ROSSONERE

La Fiorentina propone Chiesa, il Milan vuole Milenkovic. Viola e rossoneri hanno iniziato da qualche tempo a parlarsi, ma per ora su lunghezze d'onda diverse. Perché prima di sedersi al tavolo per eventualmente discutere del figlio d'arte, Maldini vorrebbe regalare a Pioli il difensore di cui ha bisogno. E Nikola Milenkovic è l'uomo che farebbe al caso suo, dopo averlo avuto a disposizione proprio ai tempi della Viola.

Il giocatore ha già manifestato, più o meno apertamente, il suo desiderio di trasferirsi a Milano e vorrebbe essere accontentato, ma la Fiorentina non vuole fare sconti. E il patron Commisso lo ha detto chiaramente, proponendo al centrale il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. Per questo la trattativa non decolla ancora.

Per il serbo servirebbero 40 milioni di euro, ma il Diavolo si affida all'agente del giocatore, Fali Ramadani, per fare da ambasciatore. Certo, serviranno più dei 20 milioni di euro che finora il Milan ha messo sul piatto. A 30, però, si potrebbe chiudere e la Fiorentina lo sa bene, tanto da aver già opzionato Fazio dalla Roma per sostituire Milenkovic. Ora la palla passa al Milan, che ha bisogno di fare qualche cessione (Paquetà in testa) per poter reinvestire l'incasso sul difensore.

In alternativa a Milenkovic, i rossoneri potrebbero virare su German Pezzella, il cui cartellino viene valutato dalla stessa Fiorentina 20 milioni di euro, mentre dal Barcellona potrebbe arrivare Jean-Clair Todibo visto che i blaugrana hanno bisogno di liberarsi del suo ingaggio nell'ambito dell'operazione rinnovo rosa.