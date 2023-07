Il Milan ha scelto Chukwueze: pronto un nuovo assalto al Villarreal

Il punto è chiarissimo: per Stefano Pioli un esterno destro che salti l'uomo e consenta la superiorità numerica è vitale. Il tecnico lo ha espressamente chiarito a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada che, di conseguenza, stanno facendo il possibile per convincere il Villarreal ad abbassare le pretese per Samuel Chukwueze. La richiesta di partenza, circa 35 milioni, è considerata dal Milan eccessiva per un giocatore che andrà in scadenza nel giugno del 2024. La ventina di milioni messa sul piatto dal Milan era stata invece rispedita al mittente dal club spagnolo. La distanza c'è ed è importante, tocca quindi alle parti provare a ridurla fino ad andare in buca. I rossoneri sono pronti a ripresentarsi alla cassa del Villarreal con una nuova proposta, che si aggirerà attorno ai 25 milioni. Non ancora quanto chiesto dal Villarreal, ma abbastanza, forse, per convincere il Sottomarino giallo a non ostacolare una trattativa che tutti vogliono condurre in porto, a partire dal giocatore con cui in via Aldo Rossi hanno già trovato un accordo attorno ai 4 milioni annui.