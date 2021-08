Il City è pronto a cedere Bernardo Silva al Milan per prendere Kane

DALL'INGHILTERRA

Secondo il Daily Star, Pep Guardiola sarebbe disposto a sacrificare il centrocampista portoghese per finanziare l'arrivo dell'attaccante del Tottenham

Secondo il 'Daily Star', il Manchester City sarebbe pronto a sacrificare uno dei centrocampisti più apprezzati da Guardiola, Bernardo Silva, girandolo al Milan per fare cassa in vista dell'assalto ad Harry Kane del Tottenham. Un affare, secondo quanto riportano gli inglesi, da 45 milioni di sterline in totale, visto che si parla di un prestito biennale a 15 milioni con un diritto di riscatto nel 2023 per altri 30.

Il portoghese, rappresentato da Jorge Mendes, è pronto a cambiare aria e il suo potente procuratore ha già avuto contatti con Benfica e Atletico Madrid, senza però che si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa. Per il Milan si tratterebbe di un arrivo importante, visto che potrebbe colmare il vuoto sulla trequarti con un giocatore in grado di ricoprire anche altri ruoli in mezzo al campo. La trattativa è comunque complessa, considerando l'entità economica dell'operazione.