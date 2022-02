Il Barça si ritira dalla corsa a Kessie, ora c'è il Tottenham in pole position

Sembrava un obiettivo concreto per il prossimo mercato del Barcellona ma la cifra dell'eventuale ingaggio di Kessie ha spaventato i catalani. La possibilità di prenderlo a parametro zero dal prossimo luglio, insomma, non è bastata a rendere concreto l'interesse dei blaugrana. Chi non si spaventa di fronte allo stipendio del centrocampista del Milan, che avrebbe rifiutato un rinnovo a cinque milioni l'anno, è il Tottenham, che, secondo quanto riporta Sport, avrebbe già fatto un offerta all'ivoriano.

Getty Images