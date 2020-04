Ibrahimovic ha deciso: lascia il Milan a fine stagione

VERSO L'ADDIO

Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto di lasciare il Milan alla scadenza del contratto anche se, di questi tempi, forse meglio dire "a fine stagione". Lo svedese era tornato in rossonero a gennaio firmando un accordo da sei mesi più opzione per il rinnovo che però non firmerà. Non tanto per condizioni fisiche o questioni economiche, l'ostacolo semmai è ambientale.

Chiariamo subito: Ibra ama il Milan ma quello che ripartirà per la stagione 2020/21 non sarà quello che aveva trovato lo scorso capodanno e, soprattutto, sarà diverso in futuro. L'addio di Boban e quello probabile di Maldini hanno lasciato il segno nell'attaccante, uno che sa trascinarsi la squadra sulle spalle ma non si fa neppure problemi a non continuare un matrimonio in cui non è più convinto.

Lo scenario riportato da La Gazzetta dello Sport quindi non fa altro che proseguire in una direzione che bene o male si era percepita sin da prima dell'emergenza coronavirus: Zlatan è rimasto deluso dagli scossoni rossoneri, dall'addio di Boban alle voci su Rangnick (altro tassello del puzzle, visto che lo svedese ha legato bene con Pioli con cui si sente anche in questi giorni per parlare di allenamenti).

Appena possibile il 38enne incontrerà Gazidis e gli comunicherà la sua decisione, che sembra proprio quella di concludere dopo soli sei mesi la seconda esperienza in rossonero. Non a caso si è già iniziato a parlare di Milik.