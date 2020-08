Ibra, messaggio al Milan: "Bonaventura è il numero uno"

L'ASSIST

L'immagine di Giacomo Bonaventura, da solo al centro del campo di San Siro e in lacrime per l'addio al Milan ha fatto il giro d'Italia e non solo. Dopo sei stagioni il centrocampista marchigiano lascia il rossonero in scadenza di contratto e un vuoto nel cuore dei tifosi e non solo. Zlatan Ibrahimovic - in trattativa per il rinnovo - ha mandato un messaggio chiaro alla società su Instagram: "Bonaventura numero 1. Calma".

Un assist quello dello svedese dalle svariate interpretazioni. Dalla semplice sponsorizzazione per un compagno di qualità che probabilmente però non ne avrebbe troppo bisogno, visto gli apprezzamenti e le proposte già ricevute da Benevento, ma soprattutto Atalanta e Torino, alla condizione magari messa sul piatto per firmare un nuovo accordo con il Milan, considerando i due giocatori come parte della stessa scuderia Raiola.

Il tempo svelerà il significato di quel "calma", per il momento resta l'incoronazione da "numero 1" di Ibra e un messaggio chiaro al Milan e a chiunque fosse interessato a Bonaventura, un pezzo pregiato a parametro zero.