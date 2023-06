Guler si allontana dal Milan: il padre vuole 20 milioni di commissione

MANOVRE ROSSONERE

Per il talento turco clausola da 17,5 milioni. Trattativa aperta, ma le richieste del suo entourage sembrano eccessive

© Getty Images C'è una montagna alta 20 milioni tra il Milan e Arda Guler, ed è un peccato grande, perché il giocatore piaceva moltissimo a Moncada e sul suo talento c'era da scommetterci eccome. Il problema, come spesso capita in questi casi, non è tanto convincere il calciatore a scegliere una destinazione piuttosto che un'altra - e lui di alternative ne ha parecchie -, quanto piuttosto oliare i giusti ingranaggi. Che, nel caso specifico, altro non sono che la sua famiglia. Spieghiamo: come noto Guler ha una clausola rescissoria fissata dal Fenerbahçe a quota 17,5 milioni. Alla portata di tanti, Milan compreso, che, di fatto, ha già chiesto e ottenuto dal Fener la possibilità di trattare con il giocatore dando la disponibilità a pagare il dovuto. Tra i rossoneri e il talentuoso 18enne turco si è però messo il suo entourage, vale a dire il padre-agente che, per sè, chiede una commissione da 20 milioni circa. Il che, a conti fatti, porta il costo totale dell'operazione a 37,5 milioni. Non più un prezzo alla portata di tutti e, soprattutto, non più una cifra che permetta una scommessa quale quella di Guler comunque è.

Fatto sta che il Milan, pur non tirandosi ancora indietro, sta ripensando all'affare sotto una luce diversa. Ne vale la pena? O si rischia un altro caso De Ketelaere? Il tutto mentre le concorrenti avanzano: il Real, ad esempio, con un'offerta molto interessante per il Fenerbahçe, cui i blancos, una volta pagata la clausola, lascerebbero il giocatore in prestito per un anno. O il Barcellona, sempre attento a profili come quello di Guler. Per non parlare di Borussia Dortmund e Lipsia, comunque società economicamente molto forti e protagoniste in un campionato che spesso attrae giocatori turchi, anche per la comunità molto folta in Germania.

Insomma, la questione Guler, che sembrava potersi risolvere in breve tempo, ha tutta l'aria di essere tirata per le lunghe. E il Milan, che deve tra l'altro scegliere come occupare l'eventuale secondo slot da extra (uno è occupato da Loftus-Cheek, l'altro deve essere ancora liberato), tutto questo tempo probabilmente non ce l'ha. Ci sono Kamada e Chukwueze che attendono le mosse dei rossoneri. Ne resterà soltanto uno e difficilmente, a questo punto, arriverà da Istanbul.