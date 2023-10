Giroud, pronto il rinnovo col Milan. Ma Pioli avrà un nuovo bomber

MILAN

Il francese è ormai una bandiera dei rossoneri: il piano per il futuro con al centro il mercato

Punta, trascinatore e da sabato pure portiere. Olivier Giroud rappresenta alla perfezione lo spirito del Milan targato Stefano Pioli. L'abnegazione del 37enne è apprezzata da tifosi e staff tanto da conservare uno spazio centrale nel progetto nonostante l'età sempre più avanzata. L'intenzione del club di Via Aldo Rossi è quella di tenersi stretto il francese anche la prossima stagione, ma dosandone le forze: da qui l'idea di prolungare il contratto in scadenza a giugno e portarsi a casa una nuova prima punta. Quella su cui puntare anche per i prossimi anni.

Giroud si è dimostrato una sicurezza in porta a Marassi, meno in attacco in questo primo scorcio di stagione: 'solo' quattro i gol, tutti su rigore. Qualcosa è mancato per vari fattori: con Newcastle e Borussia ad esempio, sono non c'è stata traccia dei suoi suoi timbri. L'esperienza però, unita alla capacità di essere un vero e proprio tuttofare, sono preziosissimi: ecco perchè il duo Furlani-Moncada non vuole perderlo. Quindi gli verrà offerto il rinnovo del contratto, seppur con un ruolo ridimensionato sul campo. L'ex Arsenal e Montpellier in sostanza, non sarà più il faro vero e proprio dell'attacco.

Pioli ha comunque intenzione di riservargli un ruolo da riserva di lusso. Insomma il classico calciatore esperto da mettere dentro quando il match conta. Il posto da titolare invece, verrebbe 'offerto' ad una punta più giovane da reperire sul prossimo mercato estivo: gran parte del budget verrà proprio riservato all'acquisto del bomber del futuro. Bomber moderno e capace di dialogare con la squadra. Un nome? Jonathan David del Lille. Classe 2000, l'americano è sul taccuino degli 007 rossoneri da tempo. Autore di quattro gol in questo primo scorcio di stagione in dodici presenze, il 23enne si candida a essere uno dei principali obiettivi per l'estate 2024. Concorrenza permettendo.