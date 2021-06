Giroud "flirta" ancora con il Milan: "Grande club"

Nonostante il prolungamento col Chesea, Olivier Giroud resta nei radar rossoneri. Soprattutto perché il diretto interessato non perde occasione per lanciare qualche messaggio tra le righe a Maldini & Co. e per "flirtare" indirettamente col Milan. "Ho adorato dei giocatori del Milan, quello rossonero è un grande club, ma non parlerò del mio futuro - ha spiegato il bomber dei Blue -. Il Chelsea ha attivato ad aprile l'opzione unilaterale di prolungamento del contratto e l'ha già annunciato ufficialmente. Il mio futuro? Non ora, oggi sono concentrato solamente sull'Europeo".

Getty Images