Garcia: "Io al Milan? L'Italia non mi manca, penso solo al Marsiglia"

26/04/2019

Rudi Garcia respinge al mittente le voci di mercato che lo vorrebbero in lizza per la panchina rossonera nella prossima stagione e allontana l'ipotesi di un ritorno in Serie A. "Io al Milan? L'Italia non mi manca, perché a casa mangio una buona pasta (la compagna e' di Roma, ndr), non c'è alcun problema da questo punto di vista", ha spiegato il tecnico. "Penso solo a vincere la prossima partita contro il Nantes - ha aggiunto -. In Italia forse mi ritirerò quando chiuderò la mia carriera".