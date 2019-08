Fiorentina scatenata: piomba su Suso, sondaggio per Ribery

Nonostante le buone prestazioni in questo pre-campionato e le parole al miele di Giampaolo, Suso era e resta sul mercato e per lo spagnolo si è aggiunta una nuova pretendente. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la Fiorentina ha aperto una trattativa con il Milan, che chiede 30-32 milioni più bonus. Il club di Commisso per ora offre meno ma nei prossimi giorni potrebbe anche alzare la sua proposta e avvicinare la richiesta dei rossoneri.