Everton, l'agente apre al Milan: "Ci sono stati contatti, progetto ambizioso"

28/03/2019

“Dall’anno scorso abbiamo avuto contatti con varie squadre, ci sono possibilità di iniziare una trattativa con alcune di loro" ha aggiunto l'agente ai microfoni di Pianeta Milan.



Nessuna indicazione precisa sul prezzo per il quale il Gremio è disposto a cederlo. "In Europa già la prossima stagione? E' difficile rispondere. Sì, è possibile. Prezzo? Difficile da sapere ora, non si può dire con certezza una cifra".



Parole di apertura che fanno seguito a quelle del giocatore rilasciate ai nostri microfoni dopo l'amichevole con la Repubblica Ceca. "Sono molto felice che un’enorme squadra come il Milan abbia manifestato interesse per me – aveva detto Everton -. Andremo a vedere come va a finire, anche perché si tratta davvero di una grande squadra. Lucas Paqueta? Scherzo spesso con lui, dicendo che, se tutto andrà come deve, potremmo essere compagni di squadra". Insomma, il classe 1996 a Milano ci verrebbe di corsa. Ora tocca a Leonardo imbastire un'altra operazione in stile Paquetà per un Milan che parlerà sempre più brasiliano.