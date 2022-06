Dybala-Inter in stand-by, il Milan ci pensa: primo contatto telefonico

LO SGARBO

I nerazzurri restano in vantaggio, ma i rossoneri iniziano a pensare allo sgarbo

Dybala-Inter sembrava fatta, ma il ritorno in nerazzurro di Lukaku ha cambiato tutto e ora il Milan sogna il clamoroso sgarbo di mercato ai cugini. Dopo la frenata nella trattativa con i nerazzurri infatti, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, ieri da Londra alcuni manager del gruppo Elliott avrebbero avuto dei colloqui telefonici con l’entourage del giocatore argentino per comprendere lo stato della trattativa con l'Inter e le richieste economiche della Joya.

Al momento soltanto un sondaggio, nessuna trattativa, ma l'idea starebbe diventando sempre più concreta a Casa Milan. L'Inter resta in netto vantaggio, Dybala spetterà i nerazzurri perché ha un patto con Marotta, ma non aspetterà all'infinito e al momento non sembra facile rompere il ghiaccio di una trattativa finita in stand-by da giorni.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra Marotta e l'intermediario Fabrizio De Vecchi (non è detto che ci sarà anche Jorge Antun, procuratore di Dybala), ma non sarà un summit risolutivo. L'Inter dirà a Dybala che serve avere ancora pazienza (anche perché ci sono da far quadrare i conti prima e le richieste dell'ex Juve non sono proprio alla portata del traballante bilancio di Suning) e soprattutto abbassare le pretese. Altrimenti, arrivederci e grazie per la pazienza.

E il Milan intanto osserva e resta vigile: il gradimento tecnico da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara non è in discussione, ma vista la politica dei rossoneri sugli ingaggi l'affare diventerebbe possibile solo se Dybala fosse pronto ad abbassare decisamente le sue pretese economiche.

